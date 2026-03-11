Irã volta a atacar Israel e países árabes do Golfo Pérsico

O Irã voltou a lançar ataques contra Israel e países árabes do Golfo Pérsico na madrugada desta quarta-feira, o 12º dia da guerra no Oriente Médio.

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita informou ter destruído cinco drones que se dirigiam ao campo petrolífero de Shaybah, além de outros dois outros artefatos que sobrevoaram o leste do país.

No Bahrein, sirenes de alerta indicaram a iminência de um ataque, enquanto os Emirados Árabes Unidos acionaram a defesa aérea contra a ofensiva iraniana.

Já as forças de Israel detectaram mísseis lançados pelo Irã a caminho do país. Sirenes e explosões foram ouvidas em Tel-Aviv. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.