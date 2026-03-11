Babu é o sétimo eliminado do BBB 26; veja o porcentual

Babu Santana sai nesta terça-feira, 10, do BBB 26. O veterano levou a pior na votação do público, com 68,62% dos votos. Ele disputava o paredão com Milena e Chaiany, que acumularam 30,91% e 0,47% dos votos, respectivamente.

O ator vinha acumulando polêmicas desde que rompeu com Ana Paula Renault, sister que possui a torcida mais forte do programa até o momento. Internautas criticaram falas dele em relação à participante e atitudes com Chaiany.

Aos 46 anos, Babu tem uma carreira prolífica de ator no cinema e no teatro brasileiro, tendo interpretado o cantor Tim Maia em sua cinebiografia e protagonizado o filme Oeste Outra Vez em 2025. O seu grande papel para o público, no entanto, ocorreu durante sua participação histórica no BBB 20 - quando foi indicado ao Paredão em dez oportunidades e ficou em quarto lugar no programa.

Porcentagem de votos

Na edição de 2026, o programa está utilizando um novo sistema de votação: o Voto Único, onde cada CPF pode votar uma única vez por Paredão, agora conta 70% de peso no resultado. O Voto Torcida, onde é possível votar várias vezes por Paredão, contou com 30% de peso. O resultado da eliminação é a média ponderada dos dois formatos, considerando os diferentes pesos. Veja as porcentagens:

Babu

Média: 68,62%

Voto Único: 69,14%

Voto da Torcida: 67,40%

Milena

Média: 30,91%

Voto Único: 30,31%

Voto da Torcida: 32,30%

Chaiany

Média: 0,47%

Voto Único: 0,55%

Voto da Torcida: 0,30%

Relembre a formação do Paredão

A dinâmica da semana começou no sábado, 7, quando Milena venceu a Prova do Anjo, garantiu a imunidade e colocou Jonas Sulzbach no Castigo do Monstro. No mesmo dia, os dois precisaram entrar em consenso para indicar alguém direto para o Paredão, o escolhido foi Babu Santana.

No domingo, 8, durante a formação da berlinda, Milena decidiu imunizar Ana Paula Renault. Já os líderes da semana, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, indicaram Milena ao Paredão.

Na votação da casa,Jordana recebeu seis votos e foi a mais votada. Com direito ao contragolpe, ela puxou Chaiany para a berlinda. Na sequência, os três disputaram a Prova Bate e Volta, vencida por Jordana, que escapou do Paredão.