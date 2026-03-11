Luisa Arraes relata assalto em São Paulo após vidro de carro ser quebrado

A atriz Luisa Arraes usou as redes sociais para relatar um assalto sofrido na noite de segunda-feira 9, em São Paulo. Em um comunicado publicado nos stories do Instagram na terça-feira 10, a artista contou que estava dentro de um carro quando criminosos quebraram o vidro do veículo para levar seu celular.

Apesar do susto, a atriz fez questão de tranquilizar seguidores e amigos, afirmando que não ficou ferida durante a ação.

"Olá, amigos! Estou bem, mas ontem fui assaltada aqui em São Paulo naquele estilo clássico que todos já viveram", escreveu.

Pedra na janela e celular levado

No relato, Luisa explicou que os criminosos utilizaram uma pedra para quebrar o vidro do carro, uma abordagem comum em assaltos rápidos no trânsito das grandes cidades.

Segundo ela, após o impacto no vidro, os assaltantes exigiram o celular. "Pedra na janela do carro, passa o celular, etc., etc., etc.", descreveu a atriz ao explicar como aconteceu a abordagem.

O episódio ocorreu enquanto ela estava em um veículo na capital paulista, o que aumentou o susto do momento.

Alerta para quem usa celular em táxi ou aplicativo

Após contar o ocorrido, a atriz aproveitou a publicação para alertar o público sobre cuidados ao usar o celular no trânsito, especialmente em carros de aplicativo ou táxis.

"Cuidado ao usar o celular no táxi", recomendou.

O tipo de abordagem descrito por Luisa é conhecido por ocorrer em semáforos ou trechos de trânsito mais lento, quando criminosos aproveitam a distração de passageiros e motoristas.

Atriz segue bem após o episódio

Apesar do susto, Luisa reforçou que está bem e que o episódio não passou de um grande susto. A publicação rapidamente repercutiu entre seguidores e fãs, que enviaram mensagens de apoio à atriz.

Conhecida por trabalhos no cinema, televisão e streaming, a atriz de 32 anos é filha da atriz Virginia Cavendish e do cineasta Guel Arraes e já participou de produções de destaque na TV e no audiovisual brasileiro.