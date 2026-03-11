Meteorito é confundido com míssil por moradores na Alemanha

Um fragmento de meteorito caiu sobre uma casa em Koblenz, no sudoeste da Alemanha, danificando o telhado da residência e deixando um buraco do tamanho de uma bola de futebol no local. O fenômeno luminoso no céu foi tão intenso que muitos moradores chegaram a acreditar que se tratava de um míssil.

Testemunhas relataram ter visto a bola de fogo a centenas de quilômetros de distância. Os avistamentos ocorreram na Holanda, Bélgica, França e Suíça, segundo informações da Deutsche Welle (DW), agência de notícias internacional da Alemanha que divulgou as informações.

A própria polícia de Kaiserslautern, cidade vizinha, registrou relatos de moradores preocupados com a possibilidade de um ataque, antes de confirmar que se tratava de um meteorito.

O episódio aconteceu por volta das 19h (15h de Brasília) do último domingo, 8. Apesar do impacto no telhado, ninguém se feriu. "Havia pessoas no edifício, mas não dentro desse cômodo", disse Benjamin Marx, chefe do Corpo de Bombeiros de Koblenz, à DW.

Ainda não se sabe se outros fragmentos do meteorito poderão ser encontrados, mas Marx afirmou que o corpo celeste se fragmentou em várias partes durante a queda.

Quando um meteoroide entra na atmosfera terrestre, ele frequentemente se fragmenta. Alguns pedaços queimam e se desintegram, enquanto outros chegam ao solo, tornando-se meteoritos. Segundo a DW, esses fragmentos vêm principalmente do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter e podem ter bilhões de anos, restos da formação do Sistema Solar. O fenômeno luminoso observado no céu é chamado de meteoro.