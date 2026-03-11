ASSINE JÁ!
Barbra Streisand vai ganhar Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes

Barbra Streisand irá receber uma Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes 2026. Ícone da música e do cinema, a artista de 83 anos receberá a homenagem em maio. Ela se une ao cineasta neozelandês Peter Jackson, que também será agraciado com a honraria na próxima edição.

"É com muito orgulho e profunda humildade que fico honrada de me unir aos recipientes anteriores da Palma de Ouro Honorária, cujos trabalhos me inspiram longamente", declarou a atriz EGOT (vencedora do Emmy, Grammy, Oscar e Tony) em comunicado enviado à Variety. Será sua primeira participação no festival francês.

"Em tempos desafiadores, o cinema tem a habilidade de abrir nossas mentes e nossos corações para histórias que refletem nossa humanidade compartilhada, e a perspectivas que nos recordam de nossa fragilidade e resiliência."

Diretor do festival, Thierry Frémaux chamou Streisand de "estrela global", e uma artista que inicia projetos que refletem sua personalidade. "Ela é a síntese lendária entre Broadway e Hollywood, entre os palcos musicas e a tela grande. Ouvi-la cantar e vê-la atuar faz parte dos nossos melhores anos", celebrou.

Barbra Streisand tem uma carreira de mais de seis décadas, e estreou nos palcos da Broadway na década de 1960. Lançou seu primeiro disco, The Barbra Streisand Album, em 1960, e ganhou com ele dois Grammys. Funny Girl - A Garota Genial (1968) rendeu a ela um Oscar de Melhor Atriz. Nos cinemas, também teve destaque em Alô, Dolly! (1969), Funny Lady (1975) e Nasce uma Estrela (1976).

A 79ª edição do Festival de Cannes acontece de 12 a 23 de maio. A premiação será entregue a Streisand no último dia do evento.

