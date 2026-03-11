Barbra Streisand vai ganhar Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes

Barbra Streisand irá receber uma Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes 2026. Ícone da música e do cinema, a artista de 83 anos receberá a homenagem em maio. Ela se une ao cineasta neozelandês Peter Jackson, que também será agraciado com a honraria na próxima edição.

"É com muito orgulho e profunda humildade que fico honrada de me unir aos recipientes anteriores da Palma de Ouro Honorária, cujos trabalhos me inspiram longamente", declarou a atriz EGOT (vencedora do Emmy, Grammy, Oscar e Tony) em comunicado enviado à Variety. Será sua primeira participação no festival francês.

"Em tempos desafiadores, o cinema tem a habilidade de abrir nossas mentes e nossos corações para histórias que refletem nossa humanidade compartilhada, e a perspectivas que nos recordam de nossa fragilidade e resiliência."

Diretor do festival, Thierry Frémaux chamou Streisand de "estrela global", e uma artista que inicia projetos que refletem sua personalidade. "Ela é a síntese lendária entre Broadway e Hollywood, entre os palcos musicas e a tela grande. Ouvi-la cantar e vê-la atuar faz parte dos nossos melhores anos", celebrou.

Barbra Streisand tem uma carreira de mais de seis décadas, e estreou nos palcos da Broadway na década de 1960. Lançou seu primeiro disco, The Barbra Streisand Album, em 1960, e ganhou com ele dois Grammys. Funny Girl - A Garota Genial (1968) rendeu a ela um Oscar de Melhor Atriz. Nos cinemas, também teve destaque em Alô, Dolly! (1969), Funny Lady (1975) e Nasce uma Estrela (1976).

A 79ª edição do Festival de Cannes acontece de 12 a 23 de maio. A premiação será entregue a Streisand no último dia do evento.