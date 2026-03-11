'Me sinto envergonhado': Babu pede desculpas após brigas com Ana Paula Renault no BBB 26

O ator Babu Santana participou nesta quarta-feira, 11, do quadro Café com o Eliminado, no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, e comentou sua trajetória no Big Brother Brasil 26.

O ator foi o sétimo participante eliminado do reality na noite dessa terça-feira, 10, com 68,62% da média dos votos para sair, em um Paredão disputado contra Chaiany e Milena.

Durante a entrevista, o ex-brother avaliou sua estratégia no jogo e afirmou que entrou em uma dinâmica de "alto risco". Ele também contou que chegou a desejar que o último Paredão fosse cancelado.

"Meu sentimento ontem era que aquele Paredão fosse cancelado", afirmou.

Relação com adversárias

Na conversa, Babu Santana também comentou sua relação com as adversárias de Paredão. O ator disse admirar a trajetória de Milena e a parceria construída com Chaiany durante o programa.

"A Milena tem uma história incrível. A Chai é uma pessoa com quem joguei junto a todo momento, tivemos uma troca muito sincera e singela. Era muito dolorido ali", afirmou.

Segundo ele, apesar da disputa, já estava preparado para a possibilidade de deixar o programa. "É claro que eu tentava a sorte, é um prêmio muito atraente. Mas eu já estava preparando o coraçãozinho, porque eu sabia que estava fazendo um jogo de alto risco."

Embates com Ana Paula Renault

O ator também comentou as discussões com Ana Paula Renault dentro da casa. Após assistir a trechos dos confrontos durante o programa, ele pediu desculpas a mulheres que possam ter se sentido ofendidas.

"Peço desculpa a toda mulher que se sentiu ofendida. Estamos em uma semana em homenagem às mulheres, mas todo dia é dia das mulheres", declarou.

Babu afirmou que, no contexto do reality, estava envolvido em uma dinâmica de confronto direto com outra participante. Ele também disse sentir desconforto ao rever algumas cenas.

"Quando vejo uma cena dessas, me sinto muito envergonhado. Sem motivo, pedi desculpa para minha filha e para minhas ex-companheiras que estavam ali", afirmou.

O ator acrescentou que, durante a discussão, sentiu ter sido desestabilizado após ser chamado de traidor.

Rompimento com aliado

Durante a entrevista, Babu Santana também falou sobre o afastamento do influenciador Juliano Floss, com quem inicialmente mantinha uma aliança no jogo.

Segundo o ator, o grupo incluía Ana Paula Renault e outros participantes. Com o tempo, ele passou a se incomodar com algumas atitudes dentro da estratégia coletiva.

"Eu cheguei a comentar algumas vezes com o Juliano que esse tipo de comportamento não me agradava", disse.

De acordo com Babu, as críticas não foram bem recebidas pelo aliado. "Quando eu vi que minhas observações incomodavam o Juliano porque ele não queria ficar no embate entre mim e ela, eu decidi sair para o outro quarto", explicou.

Origem de frase no jogo

Antes de deixar o reality, Babu Santana disse a frase "Segredo do segredo é ovo", que chamou atenção entre os participantes e o público. No Mais Você, ele explicou a origem da expressão.

Segundo o ator, a frase foi uma resposta a um comentário feito por Brígido, que dizia conhecer a estratégia para vencer o programa.

"Eu sou ranzinza, né, deu para perceber. Eu fiquei ali resmungando 'segredo do segredo é meu ovo'. Quando falei 'meu ovo', percebi que tinha ficado pesado", contou.

Ele afirmou que, ao perceber o tom da frase, mostrou um ovo que estava fritando para esclarecer que se referia ao alimento.