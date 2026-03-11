Luiza Possi fala pela primeira vez após Maria Gadú expor relação das duas

A cantora Luiza Possi comentou pela primeira vez as declarações feitas por Maria Gadú nas redes sociais em 2025, quando a artista afirmou publicamente que as duas teriam vivido um relacionamento no passado. A revelação surgiu após uma publicação de Possi sobre fé e injustiça gerar forte repercussão na internet.

A fala foi registrada durante entrevista ao Jornal dos Famosos, da LeoDias TV, quando o apresentador questionou diretamente a cantora sobre o episódio.

Possi respondeu afirmando que não se incomoda em abordar o assunto, mas destacou que críticas fazem parte de sua nova fase espiritual.

"Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Principalmente quando você começa a seguir Jesus, já é avisado que essas coisas vão acontecer com você. Que vão tacar pedra, que as pessoas vão falar, vão rir. Isso é uma coisa tão antiga", declarou.

Elogio à colega de profissão

Apesar da polêmica envolvendo o comentário público de Gadú, Luiza Possi evitou alimentar o conflito e fez questão de ressaltar sua admiração artística pela cantora.

"Você é a mesma pessoa de 20 anos atrás? Não sou. Sou casada há quase 10 anos, palestro no Brasil inteiro, canto no Brasil inteiro, tenho dois filhos. O que eu posso falar da Maria Gadú é que ela é uma excelente cantora. Sempre admirei muito ela como cantora", afirmou.

A artista também destacou que prefere não aprofundar a discussão publicamente. "Eu não vou me aprofundar", disse Luiza.

'Não é importante na minha vida'

Durante a entrevista, Possi reforçou que não pretende prolongar a polêmica e afirmou que prefere deixar o episódio no passado.

Segundo a cantora, a exposição do suposto relacionamento não tem relevância em sua vida atualmente.

"Eu creio que as coisas que a gente não dá importância vão sumindo, vão se esvaindo pelo ralo. Tanto que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso e não quero me estender, não porque eu tenha algum problema, mas simplesmente porque isso não é importante na minha vida", disse.

O que Maria Gadú disse

A controvérsia começou em novembro de 2025, quando Maria Gadú comentou em uma publicação de Luiza Possi no Instagram. Na ocasião, a cantora reagiu a um vídeo em que Possi falava sobre fé e sobre viver "tempos injustos".

No comentário, Gadú mencionou diretamente um suposto relacionamento entre as duas no passado.

"Luiza, glória a Deus. Ore por nós, que Ele perdoe. Pelo tempo que passamos juntas, os pecados. As mentiras que contastes dizendo que era mentira, Deus é misericordioso. Se te perdoou, vai me perdoar também. O tempo que namoramos foi um erro, hoje percebi isso com tanta fé. Que o passado nos abandone. Amém", escreveu.

A mensagem rapidamente repercutiu nas redes sociais e gerou debates entre fãs e internautas.

Contexto da repercussão

O comentário de Gadú surgiu logo após um vídeo publicado por Luiza Possi nas redes sociais, em que ela falava sobre fé e sobre enfrentar "tempos injustos". A publicação ocorreu pouco depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão.

Devido ao momento da postagem e ao posicionamento religioso recente da cantora, parte dos internautas interpretou o vídeo como uma referência ao episódio político, o que ampliou a repercussão nas redes.

Nova fase na vida pessoal

Nos últimos anos, Luiza Possi tem falado publicamente sobre sua conversão ao cristianismo e sobre a influência da fé em sua vida e carreira.

A cantora é casada desde 2017 com o diretor de televisão Cris Gomes. O casal tem dois filhos: Lucca, de 6 anos, e Matteo, de 4. Já Maria Gadú mantém um relacionamento com Ana Paula Popi desde 2021. As duas são mães de Alice, de 2 anos.