SP tem alerta vermelho para chuvas intensas nesta quarta-feira; veja outros Estados afetados

São Paulo está sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indica grande perigo para acumulados de chuva. O aviso prevê precipitação superior a 60 mm por hora ou mais de 100 mm por dia, com risco de deslizamentos de encostas, alagamentos e transbordamentos de rios até o fim desta quarta-feira, 11.

Áreas do Sul/Sudoeste e da Zona da Mata em Minas Gerais também estão sob o mesmo nível de atenção. O aviso se estende ainda ao Sul, Baixadas, Centro e região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo a Climatempo, as chuvas intensas no Sudeste são resultado da combinação de vários fatores atmosféricos. Um deles é a passagem de uma frente fria com intensidade acima do normal para esta época do ano.

Outro fator é a presença de uma forte área de alta pressão atmosférica de origem polar sobre o oceano, que favorece a infiltração de ar marítimo na região. Também há tendência de circulação ciclônica dos ventos a cerca de 3 km de altitude, o que contribui para aumentar a instabilidade.

Além disso, a entrada de ventos frios de origem polar, combinada com o predomínio de ar quente e úmido sobre o Sudeste, cria condições favoráveis para a formação de áreas de chuva.

Além das áreas em alerta vermelho, o Inmet também emitiu alertas laranja e amarelo para chuvas intensas em diversas regiões do país.

O nível laranja, que indica perigo, atinge áreas de estados como Minas Gerais, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, Goiás, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.

Já o alerta amarelo, que representa perigo potencial, abrange áreas adicionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo regiões de Piauí e do Distrito Federal.