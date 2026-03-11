Juliette Binoche ironiza fala de Timothée Chalamet sobre ópera e balé com resposta afiada

A atriz Juliette Binoche comentou de forma irônica as declarações recentes de Timothée Chalamet sobre o futuro de artes como o balé e a ópera. A resposta foi dada durante uma sessão de perguntas e respostas no Thessaloniki International Documentary Festival, na Grécia.

Questionada por um participante do evento sobre o tema, a atriz respondeu com humor: "Eu pensava que o cinema era uma arte em extinção".

A declaração faz referência a comentários feitos por Chalamet no mês passado durante um evento promovido pela CNN e pela Variety. Na ocasião, o ator afirmou que não gostaria que as salas de cinema seguissem o mesmo caminho do balé ou da ópera, sugerindo que essas artes enfrentam dificuldades para manter o interesse do público.

"Eu não quero trabalhar com balé ou ópera, ou coisas que são tipo: 'Ei, mantenha essa coisa viva, mesmo que ninguém mais se importe com isso'", disse o ator, acrescentando, logo na sequência: "Todo respeito ao pessoal do balé e da ópera por aí".

As falas repercutiram e geraram críticas de instituições e artistas ligados à dança e às artes cênicas.

Cinema e documentário

Juliette Binoche participou de uma masterclass no festival grego, onde falou sobre sua trajetória e a transição da atuação para a direção. A atriz esteve no evento para apresentar In-I In Motion, documentário que marca sua estreia como diretora.

O filme revisita a colaboração da atriz com o dançarino e coreógrafo Akram Khan, apresentada originalmente em um espetáculo de dança em 2008. A produção foi montada a partir de registros de ensaios e da gravação da apresentação final.

A obra teve estreia no San Sebastián International Film Festival no ano passado e seguirá para o CPH, na Dinamarca.

Na conversa com o público, a atriz também comentou o papel do documentário no cinema contemporâneo e citou o trabalho do cineasta Frederick Wiseman, falecido no mês passado.

Para Binoche, os documentaristas desempenham um papel importante ao registrar acontecimentos e realidades que muitas vezes não recebem grande visibilidade.

O Thessaloniki International Documentary Festival ocorre entre os dias 5 e 15 de março.