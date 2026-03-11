Brasil no Oscar: as apostas dos veículos internacionais para a premiação de 2026

Começou a contagem regressiva para o Oscar 2026. A próxima edição do prêmio mais importante do cinema ocorre no domingo, 15, e as expectativas dos brasileiros são particularmente altas. Afinal, O Agente Secreto disputa prêmios em quatro categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator.

A imprensa internacional prevê um cenário desafiador para o filme de Kleber Mendonça Filho. Indicado ao lado de produções grandiosas como Pecadores, Uma Batalha Após a Outra e Valor Sentimental, longa norueguês que é o principal concorrente em Melhor Filme Internacional, o drama brasileiro terá que vencer o aparente favoritismo de alguns de seus concorrentes. Confira como os principais veículos estrangeiros analisam as possibilidades de prêmios para o Brasil.

The Hollywood Reporter

O Hollywood Reporter usou uma projeção matemática para fazer suas previsões finais dos vencedores, a partir de premiações anteriores, quantidade de indicações, notas da crítica e outros dados. Para a publicação, Uma Batalha Após a Outra é o favorito a Melhor Filme, com O Agente Secreto figurando em 10º lugar, com apenas 1,1% de chances de vitória.

Já em Melhor Ator quem leva é Michael B. Jordan, em uma disputa apertada com Timothée Chalamet. Wagner Moura aparece na terceira posição, com 20,3% de chances.

A revista aposta em Valor Sentimental como o escolhido em Melhor Filme Internacional, e afirma que a maior incógnita para o cálculo é a indicação de O Agente em Melhor Direção de Elenco - que o jornalista Ben Zaumer afirma ser "aparentemente importante, mas não temos registros históricos para saber o quão importante". Por fim, segundo a análise, Pecadores também leva o troféu na categoria de Elenco.

The New York Times

A crítica de cinema do jornal, Manohla Dargis, participou do podcast diário do veículo, The Daily, e discorreu sobre suas apostas para algumas das categorias do Oscar 2026.

Ela apontou o favoritismo de Michael B. Jordan e Chalamet em Melhor Ator e, na categoria de Melhor Atriz, teceu elogios à indicação de Renate Reinsve (Valor Sentimental) apesar de uma vitória quase certa de Jessie Buckley (Hamnet). A crítica cita O Agente Secreto quando o apresentador, Michael Barbaro, pergunta se há algum filme entre os principais indicados que possa não ter sido "um grande hit" e que os leitores e ouvintes devem conhecer.

"É O Agente Secreto, que é um filme brasileiro de um dos meus diretores favoritos", aponta. "Um dos maiores deleites do filme é que eu posso garantir que você nunca sabe o que vai acontecer em seguida, o que é muito bem-vindo", elogia, antes de explicar os temas da obra.

"É sobre viver sob opressão, opressão política, e se unir em mente coletiva para poder sobreviver. É muito tocante neste nível. [Kleber] é um cineasta maravilhoso, e as pessoas realmente deveriam conferir este filme."

Variety

A revista Variety publicou suas previsões finais nesta semana, e cravou que o Brasil deve sair sem estatuetas do Oscar deste ano.

O crítico Clayton Davis acredita que Pecadores vá levar os principais prêmios, de Melhor Filme, Ator e Elenco. Apesar de ter apostado inicialmente em uma vitória de O Agente em Melhor Filme Internacional, a publicação sugere que Valor Sentimental deva faturar a categoria.

Mesmo apostando em uma vitória do longa europeu, o analista afirma que O Agente ainda pode ganhar, e é o filme que deveria vencer.

Vanity Fair

A Vanity Fair também não acredita em vitórias brasileiras, e aponta vitória de Uma Batalha Após a Outra em Filme, Pecadores em Ator e Elenco e Valor Sentimental em Filme Internacional.

A publicação reforça que a quantidade de indicações de Valor Sentimental (foram 9, a mesma quantidade de Frankenstein e Marty Supreme) deixa em evidência que o filme tem profundo apoio da Academia. Mas também afirma que O Agente Secreto ganha destaque no momento certo, e que pode conquistar a categoria caso o longa de Joachim Trier vença em outras.

IndieWire

O portal que ranqueou O Agente Secreto como o melhor dos filmes indicados ao Oscar também não prevê vitórias para o Brasil, mas destaca que a disputa é acirrada.

A publicação aponta que Valor Sentimental é favorecido porque os votantes costumam reproduzir as escolhas do Bafta, mas diz que a dúvida foi plantada por ambos os filmes estarem em categorias de atuação e terem atores premiados no Globo de Ouro.

Mas a análise também destaca que as expectativas recaem sobre a categoria de Melhor Ator Coadjuvante, em que Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra) e Stellan Skarsgård são favoritos. Segundo o site, são as duas categorias em que Valor Sentimental mais tem chances, mas é improvável que saia vitorioso nas duas.