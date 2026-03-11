Fulvio Stefanini cancela apresentações de 'O Pai' no Rio após internação; saiba o que ele tem

O ator Fulvio Stefanini foi hospitalizado nesta quarta-feira, 11, após contrair uma infecção bacteriana. Aos 86 anos, o artista está internado para exames e tratamento e não poderá se apresentar com o espetáculo O Pai, no Rio de Janeiro, neste final de semana - 13, 14 e 15 de março.

Fulvio Stefanini celebra 60 anos de carreira em 'O Pai', dirigido pelo filho

Em um comunicado divulgado pela assessoria de comunicação do espetáculo, Stefanini lamentou o cancelamento das apresentações. "Infelizmente, sofri uma infecção muito grande, fui obrigado a ser hospitalizado e, por causa disso, tivemos que suspender os três espetáculos do fim de semana. É lamentável, mas as coisas acontecem dessa forma, elas são imprevisíveis", informou o ator.

Apesar do susto, Stefanini tem alta prevista para a próxima semana e deve retornar aos palcos do teatro TotalEnergies no dia 20 de março. "Garanto a vocês que, no próximo fim de semana, nós estaremos juntos com certeza. Até lá e me desculpem", finalizou o ator.

Nas redes sociais do espetáculo, a produção da peça informou que o público que havia comprado os ingressos para este final de semana pode optar pela revalidação da entrada para outra sessão ou pelo reembolso do valor gasto.

Em O Pai, Stefanini interpreta um senhor de idade diagnosticado com Alzheimer. Ao lado de sua filha, o homem passa pelas dificuldades da doença e impõe um impasse para a mulher - cuidar do pai ou interná-lo em um asilo.

O texto é baseado na obra de Florian Zeller, que adaptou e dirigiu o filme homônimo protagonizado por Anthony Hopkins e Olivia Colman em 2021. Na montagem brasileira, completam o elenco Fulvio Stefanini Filho, Deo Patricio, Carol Mariottini, Leo Stefanini e Lara Cordula.