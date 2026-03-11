Wanessa Camargo canta 'Smells Like Teen Spirit' e divide opiniões

Wanessa Camargo se apresentou no TVZ Ao Vivo e trouxe sua própria versão de Smells Like Teen Spirit, hit do Nirvana. A performance foi compartilhada nas redes sociais e levou o público a questionar a escolha.

Os comentários sobre a performance da cantora foram mistos. Enquanto alguns aplaudiram a execução do clássico do grunge, outros ironizaram e criticaram a apresentação.

"O Kurt [Cobain] se debatendo no túmulo", comentou um usuário. "Não ficou legal. Sou fã da Wanessa", reagiu outro.

Um fã elogiou a voz da artista: "O vocal perfeito', enquanto outro celebrou "Parabéns, Wanessa! Gostei da homenagem! Sempre bom enaltecer o Nirvana".