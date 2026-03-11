Mãe é presa no Rio Grande do Sul após exame detectar cocaína na urina da filha de 3 anos

Uma mulher de 33 anos foi presa na segunda-feira, 9, após um exame detectar cocaína na urina de sua filha de 3 anos, em Gravataí, no Rio Grande do Sul. O caso começou a ser investigado em setembro de 2025, após o pai da menina perceber que a filha estava "grogue" ao voltar de um fim de semana com a mãe, disse a polícia. O nome da suspeita não foi divulgado e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.

O pai levou a menina até o hospital, onde um exame confirmou a presença de cocaína na urina da criança, o que levou a Polícia Civil a solicitar a prisão da mulher ainda em setembro do ano passado, por maus-tratos.

Segundo a delegada Amanda Andrade, a mãe permaneceu foragida até ser localizada no início desta semana, no bairro de São Vicente, zona metropolitana de Porto Alegre. "A criança relatou que a mãe teria dado um remédio a ela, mas a menor segue bem", esclareceu Amanda.

A mãe foi ouvida no momento da prisão e negou que tivesse dado cocaína para a filha. Ela alegou que um "amigo", atual namorado, teria usado a droga e deixado o pino no banheiro, quando a criança teria pegado.

Conforme a delegada, a mãe podia ver a filha em um final de semana a cada 15 dias. O pai já havia solicitado a guarda unilateral da criança por desconfiar da mãe, pelo histórico com medicamentos.

O inquérito aguarda os laudos periciais do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para esclarecer a quantidade exata de droga à qual a criança foi submetida.