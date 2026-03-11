Mãe e filho são condenados pela morte de dubladora no Rio

Mãe e filho foram condenados nesta quarta-feira (11) pela morte da dubladora Christiane Louise de Paula, ocorrida em 2021. Pedro Paulo Gonçalves Vasconcellos da Costa recebeu pena de 20 anos e seis meses de prisão, enquanto Eliane Gonçalves Vasconcellos da Costa foi condenada a 21 anos pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.



A sentença foi proferida pela juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, do I Tribunal do Júri da Capital. Christiane foi assassinada por Pedro dentro de seu apartamento, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, em 20 de julho de 2021. O corpo da vítima foi localizado dois dias depois em uma área de vegetação em Grumari, na Zona Oeste da cidade.



Segundo as investigações, Eliane ajudou o filho a esconder o corpo da dubladora. Entre o dia do crime e a descoberta do cadáver, os dois seguiram a rotina normalmente, frequentando restaurantes na Zona Sul e realizando negociações pela internet. Pedro Paulo era amigo de Christiane e estava hospedado na casa dela na época.



Christiane Louise ficou conhecida por dar voz a personagens populares do público infantojuvenil, como Margarida, da The Walt Disney Company, e a professora Senhorita Morello na série Todo Mundo Odeia o Chris.