Xande de Pilares surpreende e pede namorada em casamento na Disney

O cantor Xande de Pilares, de 56 anos, pediu a nutricionista e atriz Thay Pereira, de 25, em casamento durante uma viagem à Disney, nos Estados Unidos. O novo passo na relação foi compartilhado nas redes sociais nesta quarta-feira (11).

fotogaleria



Thay, que também é criadora de conteúdo e usa nas redes o apelido Mikimbeth, exibiu o anel de noivado: uma joia de ouro com detalhes em prata. Ao compartilhar os registros, os dois celebraram a nova etapa do relacionamento. “Onde a magia e os contos de fadas acontecem! Vem aí nosso casamento”, escreveram na legenda da publicação conjunta.





Thay, que também é criadora de conteúdo e usa nas redes o apelido Mikimbeth, exibiu o anel de noivado: uma joia de ouro com detalhes em prata. Ao compartilhar os registros, os dois celebraram a nova etapa do relacionamento. “Onde a magia e os contos de fadas acontecem! Vem aí nosso casamento”, escreveram na legenda da publicação conjunta.