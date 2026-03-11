Wagner Moura é convidado para apresentar categoria no Oscar 2026

O ator Wagner Moura terá participação especial na cerimônia do Oscar 2026. Ele foi convidado pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences para apresentar uma das categorias da premiação, que acontece no próximo domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos.



O anúncio foi feito nas redes sociais oficiais da Academia. Na publicação, o nome do ator brasileiro aparece ao lado de outros nomes conhecidos de Hollywood, como Nicole Kidman, Pedro Pascal, Ewan McGregor, Sigourney Weaver, Channing Tatum, Rose Byrne, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo e Bill Pullman. A organização, no entanto, não informou qual categoria será apresentada por Moura.



A participação do ator na cerimônia acontece em um momento marcante de sua carreira. Ele concorre ao prêmio de Melhor Ator por O Agente Secreto, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho. A produção recebeu quatro indicações: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator.