Aliança do CV com o PCC

A investigação aponta ainda para uma estrutura criminosa de grande complexidade do Comando Vermelho, com conselho nacional, conselhos regionais e articulação entre organizações de diferentes estados, inclusive com indícios de cooperação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

"Mesmo após quase três décadas no sistema prisional, as investigações indicam que Marcinho VP continua exercendo papel central na estrutura de comando da facção, apontado como liderança do chamado conselho federal permanente do grupo", explicou a corporação.