Mãe do rapper Oruam está foragida

O trabalho investigativo identificou a participação de familiares de um dos principais líderes históricos da facção, Márcio dos Santos Nepomuceno, o 'Marcinho VP', no funcionamento da facção. A Civil informou que Márcia Gama, mulher do criminoso, atua na intermediação de interesses do grupo fora da prisão, participando da circulação de informações entre os integrantes e de articulações envolvendo operadores da organização e agentes externos.

Outro investigado apontado pela Civil como peça relevante na estrutura é Landerson, sobrinho de Marcinho VP. Ele exerce papel de elo entre lideranças da facção, integrantes que atuam em comunidades dominadas pelo grupo e pessoas envolvidas em atividades econômicas exploradas pela quadrilha, como serviços, imóveis e outros negócios usados para geração de recursos.

Tanto Márcia, que é mãe do cantor Oruam, quanto Landerson não foram localizados ontem em seus endereços e são considerados foragidos da Justiça.