O governador Cláudio Castro usou as redes sociais para detonar o vereador Salvino. No X, antigo Twitter, o governador afirmou que o vereador atacava o governo e as polícias, mas que, após a operação, a população estaria conhecendo "o seu real lado: trabalhava para bandido e não para o povo!".

Até o fechamento desta edição, a reportagem não conseguiu contato com a defesa de Salvino. Já a defesa de Márcia Gama, representada pelo advogado Flávio Fernandes, disse que ela não pode ser tratada como foragida, pois não teria recebido nenhum mandado de prisão.