Mãe é presa sob suspeita de aliciar filha para abuso sexual em SP; homem também foi preso

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta quarta-feira, 11, uma mulher de 47 anos e o namorado dela, de 64, sob suspeita de aliciamento da filha da mulher para ser abusada sexualmente pelo homem em Sumaré, no interior do estado. A menina tem 14 anos atualmente e o crime teria sido cometido quando ela tinha 13. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas e, por isso, não foi possível localizar as defesas.

Policiais civis deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva conta o homem e a mulher, que são investigados por estupro de vulnerável e outros crimes sexuais. Na residência deles, foram apreendidos vários celulares, discos rígidos, uma câmera de ação e outros equipamentos.

A adolescente foi encaminhada para um abrigo. O caso foi registrado na delegacia de Americana, cidade vizinha. As investigações ainda continuam, visando apurar se outras vítimas foram abusadas.

De acordo com a Polícia Civil, o caso passou a ser investigado após um vídeo do estupro sofrido pela garota ser compartilhado entre alunos da escola que ela frequentava. O crime teria sido filmado com permissão da mãe.

A investigação identificou pagamentos feitos via Pix para a mulher após o estupro. O homem não tem parentesco direto com a menina. Como mais de um pagamento foi feito, a polícia analisa a possibilidade de a garota ter sido estuprada mais de uma vez.