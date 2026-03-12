Depois de dar início, em 2025, às atividades do Observatório do Calor no Complexo do Alemão, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (SMAC) leva o projeto para mais duas comunidades da Zona Norte: Manguinhos e Salgueiro, em parceria com UFRJ e UERJ, respectivamente.

A iniciativa utiliza a Geração Cidadã de Dados, metodologia de pesquisa em que os próprios moradores protagonizam a coleta e análise de informações sobre seus territórios. Para enfrentar o risco climático do calor extremo, o projeto tem foco na instalação técnica de sensores de temperatura e umidade.