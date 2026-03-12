Confira a lista de policiais detidos

Os PMs presos ontem foram: Ênio Claudio Amâncio Duarte - 3º BPM (Méier); Leonardo Cavalcanti Marques - 5º BPM (Praça da Harmonia); Rodrigo Oliveira de Carvalho - 16º BPM (Olaria); Flávio Cosme Menezes Pereira - 18º BPM (Jacarepaguá); Ricardo Pereira da Silva - 2º BPM UPP Santa Marta; Alex Pereira do Nascimento - 3º BPM UPP São João e Franklin Ormond de Andrade - 3º BPM UPP Jacaré.

O advogado João Amorim, que representa o Ricardo Pereira, alega que o agente é inocente. "Ele não tem participação nos fatos narrados. Ele apenas trabalhava no batalhão que, infelizmente, pertencia a áreas ligadas a tal finalidade. Ele nega as acusações". A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos outros acusados. O espaço está aberto para manifestações.