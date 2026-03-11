Blogueirinha fala sobre polêmica com Paola Carosella: 'Uma das piores entrevistas que fiz'

A apresentadora Blogueirinha recordou a polêmica entrevista com a chef Paola Carosella, e disse que foi "uma das piores que já fez na vida". A declaração foi dada em entrevista a Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

"Tive um preparo enorme, gigante, e foi uma das piores entrevistas que fiz na minha vida", diz Blogueirinha, personagem de Bruno Matos, no momento em que conversam sobre como se preparar para grandes entrevistas.

Relembre o caso

A polêmica começou em agosto do ano passado, quando Paola foi entrevistada pelo programa De Frente com Blogueirinha.

Durante o papo, a chef mencionou ter presenteado a filha com um walkman e citou artistas pop atuais, entre as quais Billie Eilish, Chappell Roan, Doechii e Reneé Rapp, como as favoritas da jovem.

O trecho gerou muita repercussão nas redes sociais, onde internautas começaram a especular, em tom de brincadeira, sobre a sexualidade da menina de 13 anos.

Em um vídeo postado por Blogueirinha, e depois apagado por ela, a influenciadora endossou especulações sobre a sexualidade da adolescente. A situação causou um desconforto.

'Vai viver'

Durante a entrevista com Mônica, Blogueirinha refletiu sobre os motivos que fizeram a entrevista com Paola ser uma experiência negativa.

"Cada programa é único. Tem entrevistas que fluem muito bem e tem entrevistas, como essa, que não fluem nada. Eu acho que tem uma questão de admiração, que eu tinha muito por ela. Também tem o nervosismo", especulou. Em seguida, ela enviou um conselho.

"A Paola tem que sair um pouco do Twitter e viver a vida real. É isso que falta nela. Se ela ficar vendo comentário de qualquer pessoa ela não vai conseguir viver", opinou. "Vai viver!"

'Achismos dos outros'

Paola se manifestou após o desentendimento em um texto sobre liberdade de expressão e redes sociais. Ela condenou as especulações sobre a filha.

Em um trecho da publicação, ela disse:

"No episódio de segunda feira no podcast no Dia TV, eu sabia que estava fazendo parte de um programa que tem o deboche como tempero, sabia que íamos ser irônicas. Aliás, a ironia é uma ferramenta que eu conheço bem. Debochei de mim mesma e do universo dos memes e fofocas que me cercam.

O que eu nunca ia imaginar era que uma fala minha sobre os gostos musicais da minha filha (criança) teria os desdobramentos que teve. Não por uma pessoa, mas por milhares de adultos, que nem por um segundo pensaram quais poderiam ser as consequências disso. Pior ainda, muitos nem sabem que isso é crime. A vida coletiva exige responsabilidade e coerência. Exige respeitar a lei, cuidar dos mais vulneráveis, proteger os princípios básicos de liberdade de todos."

Para Blogueirinha, a chef se valeu de interpretações alheias.

"Foi por ela, não fui eu não", respondeu sobre por que considera a entrevista uma das piores.

"[Ela] levou para lugares que, até então, não tinham importância nenhuma. Ela pegou achismos dos outros, não meus, porque eu mesma não fiz nada. Isso foi pós entrevista. Mas durante a entrevista ela falou besteira, falou de amigos de profissão, então a entrevista estava indo para um lugar meio assombroso da coisa. Você mesma disse que eu trabalho com ironia, ela era irônica antes de mim."

Interpretação equivocada

Ainda em agosto do ano passado, Blogueirinha já havia se manifestado publicamente sobre a situação, ressaltando sua admiração por Paola e lamentando todo o caso.

"Gostaria de reafirmar meu respeito e admiração pela chef Paola Carosella e por tudo que ela representa. Infelizmente, os stories que fiz nas minhas redes foi levado para outro lugar, sendo interpretado de maneira totalmente equivocada, gerando especulações e repercussões gravíssimas ao meu respeito que jamais admitirei em silêncio. É ultrajante, lamentável e sujo que isso tenha ido para esse lugar que não me pertence e nem nunca pertenceu. Meu trabalho tem a intenção de entreter, nunca de magoar. Lamento que esse mal-entendido tenha acontecido."