Cadela foge de caixa de proteção, invade pista de Congonhas e provoca suspensão de voos

Uma cadelinha que viajou de Porto Seguro (BA) para São Paulo nesta quarta-feira, 11, escapou da caixa de transporte depois da chegada do voo e invadiu a pista de pouso e decolagem do aeroporto de Congonhas, na capital paulista. O animal foi resgatado em segurança, mas a "fuga" e a perseguição geraram paralisação de voos por nove minutos.

A cachorrinha se chama Kim e tem cerca de 11 meses. Ela foi recentemente adotada pela médica Gabriela Salles, que mora no Rio de Janeiro. A nova dona postou vídeos nas redes sociais que mostram o momento em que a cadela corre em alta velocidade pela pista e dribla os agentes que tentam capturá-la.

À noite, em conversa com o Estadão, a tutora assegurou que Kim está bem e saudável, e que tudo não passou de um "susto" (veja mais abaixo).

Em nota, a concessionária Aena, que administra o aeroporto, informou que as equipes de emergência conseguiram recuperar o animal e devolvê-lo para a passageira que o transportava. As atividades em Congonhas tiveram que ser suspensas, mas nenhum voo foi cancelado.

"Por medida operacional, as operações do aeroporto ficaram temporariamente suspensas por nove minutos, entre 15h26 e 15h35 desta quarta-feira (11). Não houve cancelamentos de voos", informou a empresa, em nota.

À reportagem, Gabriela Salles contou que conheceu Kim no carnaval durante uma viagem para Caraíva, vila turística de Porto Seguro, na Bahia. Segundo a médica, a cadelinha foi abandonada junto da família em um saco preto na estrada, e foi acolhida por uma ONG local, chamada "Caraíva Proteção Animal".

A história comoveu Gabriela, que resolveu adotar o animal. Como a médica não podia transportá-lo para o Rio na volta do feriado, amigas se encarregaram de levar Kim até a nova dona. O trajeto consistia em passar por São Paulo antes de voar até o território fluminense.

"Foi a primeira vez que ela saiu de Caraíva. Depois do primeiro voo, que foi de Porto Seguro para São Paulo, ela provavelmente ficou agitada. Ela é super medrosa, desconfiada. Ela saiu da caixinha, conseguiu fugir e foi o suficiente para dar esse rasante. Mas, depois de 15 minutos, conseguiram pegá-la", contou Gabriela, em conversa com o Estadão.

Nas redes, Gabriela postou fotos ao lado de Kim, e agradeceu o apoio de amigas que transportaram a cadelinha. Ela garantiu que a confusão não provocou nenhum ferimento grave na nova companheira. "Ela está bem, só está com um pequeno ferimento na cabeça", disse à reportagem.

"Basicamente é uma cadela fujona. Foi o primeiro contato da Kim com o mundo. Deu esse susto em todos e provou que é uma grande atleta", brincou Gabriela.