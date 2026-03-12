Passageiros enfrentam lentidão após falha na Linha 12-Safira da CPTM

A Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circula com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, na região da zona leste de São Paulo, desde às 5h desta quinta-feira, 12. A lentidão ainda permanecia até por volta das 8h40, quando esta matéria foi finalizada.

A CPTM informou, em nota enviada ao Estadão, que o problema foi causado por uma falha em um Aparelho de Mudança de Via (AMV) na região da estação Engenheiro Goulart.

"A equipe de manutenção foi acionada para normalizar a circulação e a CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos causados", disse a companhia, que não informou previsão para a normalização do serviço.

Nas redes sociais, passageiros relataram transtornos causados pela lentidão e paradas de até 20 minutos nas estações.