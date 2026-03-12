BBB26: Babu Santana recebe conselho de Karol Conká após eliminação

O ator Babu Santana, sétimo eliminado do BBB26, participou de um bate-papo com Karol Conká logo após deixar o reality da TV Globo. A conversa aconteceu em um quadro do RedeBBB, espaço que costuma receber os participantes após a saída da casa.

Logo no início do encontro, a cantora comentou que foi diversas vezes citada por Babu durante o confinamento. Em tom descontraído, ela disse que estava ali para ouvi-lo e, quem sabe, oferecer algumas dicas sobre como lidar com a repercussão do jogo fora da casa.

Comparações com Ana Paula Renault

Durante o confinamento, Babu chegou a comparar o comportamento de Ana Paula Renault ao de Karol Conká no BBB21, edição em que a cantora acabou eliminada com rejeição histórica.

O ator chegou a demonstrar preocupação com o que via como um possível fortalecimento da adversária no jogo. Para ele, o público poderia estar apoiando um perfil semelhante ao que já havia sido amplamente rejeitado em outra temporada.

Em uma das conversas dentro da casa, Babu também sugeriu que a permanência de Ana Paula no reality estaria ligada à força de seus fãs fora do programa. Segundo ele, sem esse apoio, a participante poderia já ter sido eliminada.

Reflexão sobre o tom das discussões

No bate-papo após a eliminação, Karol comentou que muitos conflitos no reality acabam sendo potencializados pela forma como são conduzidos.

Para ela, o problema nem sempre está na existência das brigas, mas na intensidade com que elas acontecem. Babu concordou com a avaliação e respondeu com humor que talvez tenha "salgado o molho" em alguns momentos do jogo.

Karol entrou na brincadeira e relembrou sua própria experiência no programa, dizendo que também sabe como é perceber, depois, que algumas atitudes acabaram pesando.

Música criada no programa vira brincadeira

Outro momento lembrado na conversa foi a música que Babu criou dentro da casa durante um dos embates do programa. Karol fez uma paródia da canção, adaptando a letra para brincar com a eliminação do ator.

Ao final do bate-papo, os dois trocaram um abraço, encerrando a conversa de forma amigável.

Eliminação repercutiu nas redes

Babu deixou o BBB26 com pouco mais de 68% dos votos em um Paredão marcado por discussões e embates dentro da casa.

As brigas com Ana Paula Renault foram alguns dos momentos que mais repercutiram nas redes sociais ao longo da temporada e dividiram opiniões entre os fãs do reality.