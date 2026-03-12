MP denuncia dez PMs por invasões a casas em megaoperação

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) denunciou dez policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC) pelos crimes de obstrução de câmeras corporais e invasões ilegais a residências, praticados na megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha , que deixou 123 mortos no dia 28 de outubro de 2025.

A medida ocorreu por meio da 2ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar. Uma das denúncias descreve que cinco PMs desrespeitaram ordem superior ao manipular as câmeras operacionais portáteis (COPs), de uso obrigatório, de forma a impedir ou prejudicar a captação de imagens durante a operação.

A análise das gravações dos próprios equipamentos demonstrou que, em vários momentos, os aparelhos foram posicionados de forma inadequada e direcionados para locais que impediam a visualização.



Esses mesmos cinco agentes, na companhia de outros cinco PMs, também foram denunciados pela invasão de residências e estabelecimentos comerciais sem autorização judicial ou consentimento dos moradores. O documento relata que eles utilizaram ferramentas como chaves micha, facões e chaves de fenda para invadir os imóveis.

Em alguns casos, as tentativas de invasão não foram concluídas porque eles não conseguiram abrir os portões. As imagens analisadas pelo MPRJ mostram, ainda, que alguns deles circularam pelos cômodos das casas, vasculharam objetos e consumiram produtos que se encontravam na geladeira.



Outras denúncias relacionadas à operação



O MPRJ, por meio das Promotorias de Justiça junto à Auditoria de Justiça Militar, já ofereceu outras seis denúncias relacionadas a ilegalidades praticadas durante a Operação Contenção, contra nove policiais militares denunciados.

Entre os casos estão a apropriação de um fuzil encontrado em uma residência no Complexo do Alemão, o furto de peças de um veículo na Vila Cruzeiro, invasões de domicílio, constrangimento de moradores e a furto de bens durante diligências policiais, além de tentativas de obstrução ou desligamento das câmeras corporais. Com os novos registros, sobe para um total de oito denúncias contra 19 PMs por práticas de irregularidades.



Em nota, a Polícia Militar informou que partiu da Corregedoria-Geral da Corporação a iniciativa de investigar a conduta de agentes lotados no Batalhão de Ações com Cães (BAC).

"A investigação foi concluída com o indiciamento dos envolvidos e encaminhada ao Ministério Público. A corporação aguarda decisão da Justiça para a adoção das medidas cabíveis", explicou em comunicado.



