Arquiteto chileno Smiljan Radic Clarke vence o Prêmio Pritzker de Arquitetura 2026

O arquiteto chileno Smiljan Radic Clarke foi anunciado como vencedor do Prêmio Pritzker de Arquitetura 2026. A premiação, criada em 1979 pela Hyatt Foundation, reconhece anualmente arquitetos com contribuição relevante para a área. Radic se torna o segundo profissional do Chile a receber o prêmio, após Alejandro Aravena, laureado em 2016.

Nascido em Santiago, no Chile, Smiljan Radic Clarke vive e trabalha na cidade, onde mantém o escritório Smiljan Radic Clarke, fundado em 1995. Ao longo da carreira, desenvolveu projetos que incluem residências, equipamentos culturais e instalações.

Entre as obras associadas ao arquiteto estão a Casa para o Poema do Ângulo Reto, construída na região de Vilches, a ampliação do Museu Chileno de Arte Pré-Colombiana, em Santiago, e o Teatro Regional del Biobío, localizado em Concepción.

Radic também assinou o pavilhão anual da Serpentine Gallery em 2014, em Londres, além de projetos como o restaurante Mestizo, na capital chilena, e o Centro de Artes Performáticas Nave.

Sobre o Prêmio Pritzker

O Prêmio Pritzker de Arquitetura foi criado em 1979 e já reconheceu mais de 50 arquitetos ao longo de sua história. A distinção é considerada uma das principais da arquitetura contemporânea.

Entre os vencedores recentes estão Liu Jiakun (2025), Riken Yamamoto (2024), David Chipperfield (2023) e Diébédo Francis Kéré (2022).

Ao longo da trajetória do prêmio, apenas seis mulheres receberam a distinção. Entre elas estão Zaha Hadid, premiada em 2004, além de Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, vencedores em 2010; Carme Pigem, integrante do escritório RCR Arquitectes premiado em 2017; Yvonne Farrell e Shelley McNamara, vencedoras em 2020; e Anne Lacaton, que recebeu o prêmio em 2021 ao lado de Jean-Philippe Vassal.

Anúncio em meio à repercussão com Jeffrey Epstein

A edição de 2026 ocorreu após o adiamento do anúncio oficial, que tradicionalmente acontece na primeira semana de março. A mudança ocorreu depois da divulgação de correspondências entre Tom Pritzker, presidente da Hyatt Foundation, e Jeffrey Epstein, condenado em 2008 por exploração sexual de menores.

Após a repercussão do caso, Tom Pritzker renunciou ao cargo de presidente da Hyatt Hotels Corporation. Em comunicado ao The New York Times, a organização do prêmio afirmou que o júri segue atuando de forma independente.