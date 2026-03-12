BBB 26 tem volta da Máquina do Poder, mas com novidade; veja como será a dinâmica

A Máquina do Poder retorna ao Big Brother Brasil 26 nesta semana, mas contará com uma novidade importante que promete alterar a dinâmica. Durante o programa ao vivo desta quarta-feira, 11, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a novidade.

"Nesta semana, cada senha só dará direito à compra de uma caixa. Depois de concluir a compra, a pessoa tem que ir para o fim da fila e pegar uma nova senha se quiser fazer novas compras", contou o apresentador.

Na dinâmica, os participantes podem comprar caixas especiais com as estalecas acumuladas durante o programa. Dentre as caixas disponíveis, uma contém um poder especial em segredo. O participante que arrematar tal caixa ganha uma vantagem no jogo.

No dia 18 de fevereiro, Alberto Cowboy faturou a caixa premiada na Máquina do Poder e ganhou uma vantagem para utilizar no jogo - o direito de vetar alguém da Prova Bate e Volta. No dia 22 de fevereiro, o veterano vetou Chaiany da dinâmica.

A dinâmica, no entanto, foi criticada nas redes sociais e vista como injusta por parte do público. À época, Jonas Sulzbach comprou quatro caixas de uma vez. Agora, os jogadores só poderão comprar uma caixa por vez e, caso queiram comprar outra, deverão voltar ao final da fila.

O poder desta semana ainda não foi revelado pela produção do programa, mas deve ser comentado durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 12. Jordana Morais chegou a ter a oportunidade de descobrir que a Máquina do Poder retornaria ao jogo, mas optou por não comprar a informação privilegiada e escolheu ficar com R$ 20 mil.