'Máquina de Guerra' terá continuação? Veja o que ator e diretor já falaram

O filme Máquina de Guerra, novo drama de ação da Netflix, estreou no último dia 6 de março e já se consolidou como um dos sucessos recentes da plataforma. O longa reúne o astro Alan Ritchson, da série Reacher, ao diretor australiano Patrick Hughes, celebrado por outros sucessos de ação como Os Mercenários 3 e Dupla Explosiva. Mas será que o filme vai ganhar uma sequência?

Máquina de Guerra acompanha a história de um candidato a Ranger, membro do time de elite do exército dos Estados Unidos, chamado no filme apenas de 81. Ele precisa assumir o comando do batalhão quando uma máquina mortal e misteriosa ataca sua unidade. Stephan James, Dennis Quaid, Esai Morales e Jai Courtney também estão no elenco.

Embora uma sequência ainda não tenha sido oficializada pela Netflix, Ritchson e Hughes já deram indícios de que Máquina de Guerra 2 pode estar em fases iniciais de desenvolvimento. A dupla afirmou que já tem ideias para o andamento da história em entrevista concedida ao portal ScreenRant.

Hughes explicou que o filme foi concebido sem a necessidade de uma sequência, mas admitiu que sabe exatamente para onde quer levar a história nos próximos capítulos. O desfecho deixa espaço para eventuais continuações.

"Como roteirista, é impossível não pensar no assunto. Eu me apaixonei pelo personagem do 81, aquele universo e tudo o que acontece com ele. Então, sim, se o convite rolar, então sim, eu estou pronto para aceitar", afirmou o diretor e roteirista.

Ritchson também comentou os planos para o futuro da franquia, e sugeriu até um título para o segundo filme: Máquinas de Guerra. "Temos muitas ideias, muitas. Máquinas de Guerra vai ser insano. Temos tudo planejado", destacou.