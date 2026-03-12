Justiça mantém prisão de vereador investigado por ligação com o CV

A Justiça do Rio manteve, nesta quinta-feira (12), a prisão do vereador Salvino Oliveira (PSD-RJ). A decisão aconteceu durante audiência de custódia realizada pela 2ª Vara da Capital Especializada em Organização Criminosa manteve a prisão do vereador Salvino Oliveira (PSD-RJ) durante audiência de custódia nesta quinta-feira (12).

Ele acabou detido na quarta (11), por suspeita de ligação com o Comando Vermelho em uma operação da Polícia Civil.

Na decisão, o juíz Otávio Hueb Festa ressaltou que o mandado de prisão temporária contra Salvino, por organização criminosa e associação para o tráfico, ainda se encontra dentro do prazo de validade; que a decisão que ocasionou sua expedição seguia mantida pelo juízo natural; e, claro, que não houve irregularidades no ato da detenção.

Salvino Oliveira está custodiado no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte.

O que diz a defesa do vereador

Por nota, a defesa do parlamentar informou que seu cliente “repudia com veemência a acusação” feita pela Polícia Civil, lamenta “as truculentas e desnecessárias medidas tomadas em seu prejuízo” e afirma que a prisão se deu “com base em narrativa evidentemente desprovida de provas, construída com propósito de macular a sua reputação com mentiras”.

O posicionamento acrescenta que o vereador confia na Justiça e provará a sua inocência durante o processo, “demonstrando à sociedade que o elegeu a verdade dos fatos, que confirmará, mais uma vez, a seriedade e a lisura do seu trabalho”.

O caso

Salvino Oliveira foi preso no âmbito da operação Contenção Red Legacy, que investiga a estrutura do Comando Vermelho, assim como seis contra policiais militares. De acordo com o apurado, Salvino, que foi secretário de Juventude do governo Eduardo Paes entre 2021 e 2024, teria negociado diretamente com o traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, uma autorização para realizar campanha eleitoral na Gardênia Azul, Zona Sudoeste, área dominada pelo CV.