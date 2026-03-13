Acusado produziu um manual para ensinar fabricação

Segundo a Polícia Civil, o líder da organização criminosa é um engenheiro especializado em controle e automação, responsável pelo desenvolvimento técnico do armamento. Lucas Alexandre Flaneto de Queiroz, conhecido como Zé Carioca, publicava testes balísticos, atualizações de design e orientações sobre calibração, materiais de impressão e montagem das armas.

O acusado produziu um manual com mais de 100 páginas, descrevendo passo a passo a fabricação das armas. O documento permitiria que pessoas com conhecimento intermediário em impressão 3D montassem o armamento em poucas semanas.

As investigações apontam que o principal produto disseminado pelo grupo é uma arma semiautomática produzida por impressora 3D, combinada com componentes não regulamentados. O projeto circulava em redes sociais, fóruns e na dark web.