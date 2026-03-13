Armas para o tráfico e milícia

Policiais da 32ª DP (Taquara) também foram até São Paulo para cumprir mandados de prisão contra o líder do grupo e mais três integrantes. A Civil tenta identificar o destino do material no Rio, que pode ter sido o abastecimento do tráfico de drogas e milícias.

Com base nas provas, o MP denunciou membros da quadrilha por organização criminosa, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de capitais. O órgão também pediu à Justiça a condenação solidária dos investigados ao pagamento de R$ 2,3 milhões por danos morais coletivos, em razão da ameaça à segurança pública.