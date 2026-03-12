Nua, Luísa Sonza anuncia álbum "Brutal Paraíso" com capa provocativa

A cantora Luísa Sonza chamou a atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (12) ao divulgar a capa de seu novo álbum, “Brutal Paraíso”. O projeto tem lançamento marcado para o dia 7 de abril, às 21h, nas plataformas digitais, e sinaliza uma nova etapa na carreira da artista, com sonoridade inspirada no rock e uma identidade visual mais provocativa.
Na arte escolhida para representar o disco, a cantora aparece nua, deitada sobre o capô de um carro. No Instagram, a imagem foi publicada com censuras cobrindo os seios e a região íntima. Já na rede social X (antigo Twitter), a artista compartilhou a fotografia completa, sem as tarjas.
“Brutal Paraíso” será o quinto álbum de estúdio de Luísa Sonza.