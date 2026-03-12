Paolla Oliveira chama atenção com fotos de lingerie

A atriz Paolla Oliveira chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar um carrossel de fotos em um momento descontraído. Nos registros, ela aparece usando lingerie, em poses marcadas por atitude e naturalidade. Na legenda da publicação, a artista optou pela simplicidade e incluiu apenas um emoji de coração branco.



Nos comentários, seguidores reagiram com diversos elogios. “A beleza dessa mulher é surreal”, escreveu um internauta. “A mais linda do mundo”, comentou outra fã. A atriz Malu Galli, que dividiu cena com Paolla na novela Vale Tudo, também interagiu com a postagem e deixou um emoji de coração vermelho.

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