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Paolla Oliveira chama atenção com fotos de lingerie

Atriz compartilhou cliques descontraídos e encantou seguidores

Paolla Oliveira publica fotos de lingerie e recebe chuva de elogios nas redes
Paolla Oliveira publica fotos de lingerie e recebe chuva de elogios nas redes -
A atriz Paolla Oliveira chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar um carrossel de fotos em um momento descontraído. Nos registros, ela aparece usando lingerie, em poses marcadas por atitude e naturalidade. Na legenda da publicação, a artista optou pela simplicidade e incluiu apenas um emoji de coração branco.

Nos comentários, seguidores reagiram com diversos elogios. “A beleza dessa mulher é surreal”, escreveu um internauta. “A mais linda do mundo”, comentou outra fã. A atriz Malu Galli, que dividiu cena com Paolla na novela Vale Tudo, também interagiu com a postagem e deixou um emoji de coração vermelho.
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Paolla Oliveira publica fotos de lingerie e recebe chuva de elogios nas redes - Reprodução Instagram
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Paolla Oliveira publica fotos de lingerie e recebe chuva de elogios nas redes - Reprodução Instagram
Paolla Oliveira publica fotos de lingerie e recebe chuva de elogios nas redes - Reprodução Instagram
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Paolla Oliveira publica fotos de lingerie e recebe chuva de elogios nas redes - Reprodução Instagram
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Paolla Oliveira publica fotos de lingerie e recebe chuva de elogios nas redes - Reprodução Instagram
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