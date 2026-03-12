Luiz Fernando Guimarães cancela sessões de peça por motivos de saúde

O ator Luiz Fernando Guimarães precisou se afastar das apresentações da peça Baixa Sociedade, em cartaz em São Paulo, deste fim de semana. Por motivos de saúde do ator, as sessões dos dias 13, 14 e 15 de março não ocorrerão.

De acordo com comunicado emitido pela produção da peça, Guimarães está com laringite aguda, inflamação que acomete as cordas vocais. Por orientação médica, ele vai priorizar sua recuperação, diz o texto divulgado. Para quem comprou os ingressos para este fim de semana, a produção oferece a troca para uma outra data.

Escrita por Juca de Oliveira, a comédia Baixa Sociedade está em cartaz desde janeiro deste ano. Em entrevista ao Estadão na semana da estreia, Guimarães, de 76 anos, disse ter bastante disposição física. Ele também afirmou não ter nenhuma pendência com o passado. "Não tenho dor nenhuma na minha história."

O ator se prepara para voltar às novelas. Guimarães vai fazer uma participação em Três Graças. Ele será Michelangelo e terá relação com o núcleo de Juquinha(Gabriela Medvedovsky) e Lorena (Alanis Guillen).