Linha 3 do Metrô de SP tem velocidade reduzida por mais de uma hora

Os trens da Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo, a mais movimentada do sistema e que liga a zona leste à oeste, passando pelo centro, circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações na noite desta quinta-feira, 12.

De acordo com o site do Metrô, o problema foi causado por uma interferência na via na estação Tatuapé por volta das 18h45. A lentidão durou até a circulação ser normalizada às 19h26. Com isso, plataformas de várias estações ficaram lotadas.

Anteriormente, um problema parecido ocorreu na estação Luz, da Linha 1-Azul, por volta das 18h25. O problema foi solucionado em poucos minutos.

Ao Estadão, o Metrô informou que equipes de manutenção atuam no local para solucionar o problema.