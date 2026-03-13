BBB 26: Cowboy vence a Prova do Líder pela terceira vez; veja como foi e quem está no VIP

Cowboy venceu a Prova do Líder do BBB 26 nesta quinta-feira, 12. Ele disputou a fase final com Jonas e Jordana, mas levou a melhor. É a terceira vez que ele assume a liderança do reality. Na semana passada, ele disputou o privilégio com Jonas.

O desafio começou em trios e envolveu certo. Marciele ficou de fora da prova após não entrar em nenhuma das equipes. O trio finalista foi o que mais acumulou pontos em uma rodada que envolveu encontrar celulares premiados. O grande vencedor da etapa final teve de encontrar o último celular premiado.

A formação do Paredão do BBB 26 ocorre de forma diferente nesta semana por conta da cerimônia do Oscar. No domingo, 15, o programa acontece em dois horários, uma parte à tarde e outra à noite, com a formação da berlinda.

No sábado, 14, haverá uma dinâmica especial que vai deixar três brothers emparedados. No domingo, 15, antes da Prova Bate e Volta, haverá a Máquina do Poder. Quem comprar a caixa premiada salva um dos emparedados do sábado.

Quem está no VIP?

- Jonas

- Marciele

- Jordana

- Gabriela