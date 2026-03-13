Incêndio atinge loja no Shopping Recife

Um incêndio foi registrado na madrugada desta sexta-feira, 13, em uma das lojas do Shopping Recife, na zona norte da capital pernambucana. Segundo a administração, todo o sistema de segurança e combate a incêndio foi acionado imediatamente, e equipes da brigada interna e do Corpo de Bombeiros de Pernambuco atuaram na contenção das chamas.

A ocorrência causou apenas danos materiais, sem registro de feridos. Trabalhadores que estavam no local no momento do incêndio foram retirados do local em segurança.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Pernambuco permanecem no local. Ainda não havia, por volta das 9h desta sexta, previsão de liberação da área afetada.

De acordo com a nota divulgada pelo shopping, a administração, em conjunto com os órgãos competentes, trabalha para identificar a causa do incêndio.

Em entrevista à imprensa local, a tenente do Corpo de Bombeiros Paloma Mendes afirmou que, embora o incêndio não tenha sido de grande porte, as características do local favorecem condições adversas.

"Por se tratar de um local confinado, a fumaça acaba se propagando muito e a temperatura sobe. Então, a gente precisa extinguir esse incêndio logo que a gente vê", explicou.