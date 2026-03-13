Tensão entre Jordana e Marciele vira assunto na casa do BBB 26 e abala aliança

A situação entre Jordana e Marciele foi o assunto da madrugada desta sexta-feira, 13, no BBB 26. Após a dinâmica da Prova do Líder, que deixou a Cunhã fora da disputa, a casa repercutiu o assunto e a amizade entre as duas foi colocada em dúvida.
As amigas ainda deram versões diferentes sobre estratégias do grupo e Jordana criticou algumas atitudes de Marciele. Em conversa na área externa, a Cunhã tirou a advogada de suas prioridades na casa. Veja o resumo:
Jordana, Alberto e Jonas comentam exclusão de Marciele na prova
Na formação de trios para a Prova do Líder, Marciele ficou de fora e não participou da disputa. Em conversa com Alberto, Jordana conta que a Cunhã ficou chateada por achar que as duas deveriam excluir Jonas ou Cowboy da formação.
Jordana diz que os brothers vão "entrar na mente" de Marciele para apontar que ela errou sem saber que as duas tinham combinado de revezar nos trios com Jonas e Cowboy. "Tem que falar!", opina Jonas.
Jonas e Cowboy seguem consolando Jordana e dizem que Marciele estava tranquila quanto à formação dos trios. A advogada diz que tem uma parcela de culpa da Cunhã na decisão.
Chaiany pergunta porque não foi para o Vip de Alberto
Chaiany entra no quarto Sonho de Voar e pergunta porque não foi para o Vip de Alberto. "Só porque a gente é rival e vota um no outro?", pergunta a goiana. Alberto brinca e diz que Chaiany não o trata bem e nem dá abertura para conversa.
Quando Chaiany sai do quarto, Alberto comenta que o público deve gostar da incoerência da sister. "Tá vendo a loucura dela? Eu acho que o povo gosta disso."
Na cozinha, Ana Paula chama a atenção da sister para as brincadeiras com os rivais. "Você entra lá, dá humor e carisma, alivia pra eles, e eles ainda te chamam de mal-educada."
Milena questiona amizade entre Marciele e Jordana
Milena diz a Jordana que ela ou Marciele poderiam estar na liderança se Jonas ou Cowboy fossem excluídos na formação dos trios. "Mas a gente tinha um acordo antes. No trio da semana passada ela fez com eles, o trio dessa semana eu fazia. Esse era o acordo."
Momentos depois, Milena contou a Marciele a justificativa de Jordana para a formação do trio e a Cunhã negou o acordo. "Até então a gente era prioridade uma da outra."
Milena insiste e Marciele diz que a história de Jordana está mal contada. "E eu nem conversei com ela, sei o quanto ela tá frustrada, mas não foi isso não", diz a Cunhã.
No quarto Sonho da Eternidade, Milena conta a conversa que teve com Marciele. "Marciele disse que ela [Jordana] tá inventando história pra boi dormir (...) Não teve isso de combinado."
Jordana critica Marciele no quarto do líder
No quarto do líder, o assunto volta a ser Marciele. Em conversa com Alberto e Jonas, Jordana diz que está incomodada e que agora não é conveniente para a Cunhã resolver um assunto que estava combinado. "Ela vai passar vergonha porque já estava combinado, independente da dinâmica", diz Jonas.
Jordana lembra de uma situação na cozinha do Vip e diz que Marciele não limpa as louças que suja. Alberto e Jonas concordam.
A conversa continua e Jordana diz que a Cunhã come sem se preocupar com o grupo. "Eu não sou o tipo de pessoa que come muito e em grandes quantidades. Ela não para de comer! Enquanto eu dou uma colherada, ela vai 4 ou 5. Não quero ter que comer rápido! Quero comer degustando, quero comer devagar", afirma. Alberto e Jordana ainda lembram de um momento na qual Marciele comeu seis pedaços de bife.
Alberto diz que não vai comprar carne de sol no mercado no Vip. "Ela pode espernear, acho que tem um pedaço ainda. Não vou comprar mais nada de carne de sol, se ela quiser ela come o que tem aí e nós vamos regular o que tem para não precisar comprar nada a mais."
Jordana diz que já passou por várias situações com Marciele relacionadas a comida.
Jonas diz que enquanto a Cunhã não for chamada a atenção vai continuar com o comportamento em relação à comida. Alberto discorda e diz que eles vão criar ranço à toa com a sister.
Jordana e Marciele são assunto na casa
Na área externa, Milena, Breno, Samira e Juliano retomam o assunto e questionam se Jordana mentiu ao contar do acordo com a Cunhã. "Marciele não mentiria desse jeito pra gente", opina Milena.
Milena diz que se fosse Marciele, ganharia o Anjo para dar o Monstro a Jordana.
Marciele desabafa sobre situação com Jordana
Em conversa com Gabriela, Marciele diz que não se decepciona com Jonas e Alberto, e sim Jordana. "Ela tem uma sede muito grande de fazer coisa com eles, que ela não pensou", diz a Cunhã. Gabriela responde que a advogada quer fazer parte da amizade entre os brothers.
A Cunhã diz que Jordana aponta Chaiany, mas não sabe jogar. "Era pra gente continuar e fazer eles escolherem entre um ou outro (...) Ela vai ficar sozinha porque eu não vou priorizar mais não."