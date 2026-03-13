ASSINE JÁ!
Geral

William Shatner, astro de 'Star Trek', passa por cirurgia

Procedimento foi necessário após ator sofrer uma queda de cavalo

William Shatner teve problemas no nível de açúcar no sangue
William Shatner teve problemas no nível de açúcar no sangue -

O ator William Shatner, conhecido por interpretar o Capitão Kirk na franquia Star Trek, revelou que passou por uma cirurgia no ombro após sofrer uma queda de cavalo. O procedimento ocorreu na quarta-feira, 11, poucos dias depois de sua participação no Saturn Awards.

 

O ator esteve na cerimônia para receber, em nome da franquia Star Trek, o prêmio Hall of Fame do evento organizado pela Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Horror dos Estados Unidos. Durante o encontro com a imprensa, ele comentou sobre o acidente e explicou que a recuperação médica fazia parte do momento atual de sua vida.

 

Shatner, que tem 94 anos e completará 95 no próximo dia 22, pediu uma cadeira para conversar com jornalistas e afirmou estar se sentindo "velho, cansado e um pouco machucado".

 

Queda ocorreu durante cavalgada

 

Segundo o ator, o acidente aconteceu no fim do ano passado enquanto ele cavalgava. Ele explicou que costuma montar cavalos treinados para provas que exigem velocidade e paradas rápidas.

 

Durante o trajeto, o animal fez um movimento lateral repentino que acabou projetando o ator para fora da sela. "No cavalo que eu tenho, eu saí voando", relatou.

 

Mesmo com experiência em cenas de ação, Shatner disse que não conseguiu evitar a lesão. Ao cair, ele tentou rolar para reduzir o impacto, mas acabou atingindo o chão com o ombro.

 

"Eu não sou mais um jovem fazendo cenas de ação. Eu comecei a rolar, mas atingi o chão com o meu ombro. Então eu destruí meu ombro", contou.

 

O ator explicou que estava programado para passar por uma cirurgia no ombro, descrita por ele como um procedimento chamado "reversa alguma coisa".

As mais lidas
    Recomendadas