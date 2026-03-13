Brilho extremo de supernova ajuda cientistas a desvendar fenômeno raro; entenda

Uma supernova superluminosa, explosão estelar de intensidade extraordinária, que ocorreu em uma galáxia a cerca de um bilhão de anos-luz da Terra está ajudando cientistas a entender por qual motivo algumas dessas explosões são até 100 vezes mais brilhantes que o normal.

Detectada em dezembro de 2024 e estudada pelo Observatório Las Cumbres, na Califórnia, e pelo telescópio de levantamento ATLAS, no Chile, a estrela se tornou ultrabrilhante devido a um magnetar deixado como remanescente da explosão, as informações foram divulgadas pela agência Reuters.

Esse núcleo estelar extremamente compacto, de rotação rápida e com um campo magnético imenso, capturou partículas carregadas e as lançou na nuvem de gás e poeira expelida pela estrela, amplificando a luminosidade da supernova de dentro para fora.

"Quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear, ela não consegue mais resistir à força esmagadora da gravidade", explicou Joseph Farah, doutorando em astrofísica no Observatório Las Cumbres e na Universidade da Califórnia, principal autor do estudo publicado na revista Nature, de acordo com a Reuters.

O núcleo colapsa e, se as condições forem adequadas, forma uma estrela de nêutrons, no caso, um magnetar, que permanece ativo no centro da supernova.

A primeira supernova superluminosa foi identificada em 2006 pelo astrofísico Andy Howell, do mesmo observatório, que já havia sugerido, em 2010, que magnetares poderiam ser a fonte da energia extra dessas explosões. Os novos dados confirmam essa hipótese, segundo Howell e a reportagem da Reuters.

Diferente da maioria das supernovas, que brilham e desaparecem de forma previsível, algumas supernovas superluminosas apresentam oscilações de brilho ao longo de meses.

No caso desta estrela, os picos de luminosidade ficaram progressivamente mais curtos, fenômeno atribuído à precessão de Lense-Thirring, causada pela distorção do espaço-tempo pela rotação do magnetar. O material estelar que formou um disco ao redor do magnetar oscila devido a essa precessão, ampliando ainda mais a complexidade do fenômeno.