Suspeito morre e outros quatro são presos em operação na Taquara

Rio – Um homem morreu e outros quatro foram presos nesta sexta-feira (13), durante uma operação no Morro do Jordão, na Taquara, na Zona Sudoeste. A ação ainda está em andamento.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) estão no local para combater o avanço de facções criminosas. Na ação, houve confronto e um homem ficou ferido, sendo socorrido à UPA da Taquara. No entanto, não resistiu aos ferimentos. Ele era suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas, de acordo com a corporação.



O grupo detido não teve a identidade divulgada. Com eles, os militares apreenderam duas pistolas, dois rádios transmissores e dezenas de drogas embaladas.

Por conta da operação, uma unidade de saúde que atende a região suspendeu as visitas domiciliares e outras atividades externas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

*Em atualização