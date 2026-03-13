Quem é Noah Centineo, escolhido para viver o jovem Rambo em novo filme da franquia

O personagem John Rambo, um dos símbolos do cinema de ação das décadas de 1980 e 1990, prepara-se para ganhar uma nova versão nas telas. Desta vez, porém, a história não avançará no tempo, a proposta é voltar às origens do soldado que marcou a carreira de Sylvester Stallone e se tornou um retrato das cicatrizes deixadas pela guerra no imaginário popular.

No novo filme da franquia, o responsável por interpretar o personagem em sua juventude será Noah Centineo. Conhecido por comédias românticas voltadas ao público jovem, o ator assume agora o desafio de dar vida a uma fase ainda pouco explorada do protagonista, em uma trama ambientada antes dos acontecimentos de Rambo: First Blood.

A produção pretende mostrar os anos de formação do personagem, explorando o período ligado à Guerra do Vietnã e os acontecimentos que ajudaram a moldar o soldado que mais tarde se tornaria um dos nomes mais marcantes do cinema de ação.

Do sucesso no streaming ao novo desafio no cinema

Noah Centineo ganhou projeção internacional em 2018 ao interpretar Peter Kavinsky em Para Todos os Garotos que Já Amei, produção da Netflix que se tornou um grande sucesso entre o público jovem e deu origem a uma trilogia.

O ator também estrelou outros títulos populares do streaming, como O Date Perfeito, consolidando sua imagem como um dos principais rostos das comédias românticas da plataforma.

Nos últimos anos, porém, Centineo passou a buscar papéis mais variados. Ele participou do filme de super-herói Adão Negro e também protagonizou a série de espionagem Recruta

O papel no novo filme da franquia Rambo marca um passo importante nessa transição de carreira, colocando o ator em uma produção ligada a um dos universos mais conhecidos do cinema de ação.

Stallone continua envolvido na produção

Embora não retorne ao papel que interpretou ao longo de cinco filmes, Sylvester Stallone segue ligado ao projeto. O ator participa da nova produção como produtor executivo e já comentou, em entrevistas e publicações nas redes sociais, a importância do personagem em sua trajetória.

Criado a partir do romance First Blood, de David Morrell, John Rambo se tornou um ícone do cinema de ação ao longo das últimas décadas. A saga já atravessa mais de 35 anos de história e consolidou o personagem como uma figura associada a temas como sobrevivência, trauma e as consequências da guerra.

Direção, elenco e previsão de estreia

O novo longa será dirigido pelo cineasta finlandês Jalmari Helander, conhecido pelo filme de ação Sisu.

O roteiro ficará a cargo de Rory Haines e Sohrab Noshirvani, que já trabalharam juntos em Adão Negro. Entre os produtores executivos estão também os irmãos Anthony Russo e Joe Russo.

Além de Centineo, o elenco inclui Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White e Tayme Thapthimthong.

As filmagens já começaram na Ásia, com parte da produção sendo realizada em Bangkok. A estreia está prevista para 2027, embora a data oficial ainda não tenha sido confirmada pelos estúdios responsáveis pelo projeto.