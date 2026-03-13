Compositor de 'Euphoria' xinga a série em postagem em rede social: 'Cansei dessa indústria'

O músico Labrinth, compositor da trilha sonora das duas primeiras temporadas de Euphoria, se revoltou nesta sexta-feira, 13, em uma postagem em seu perfil no Instagram e teceu duras críticas contra a série de Sam Levinson e a gravadora Columbia Records.

"Estou farto dessa indústria", escreveu o músico em um post misterioso nas redes sociais. "Que se f*** Columbia. Que se f*** em dobro Euphoria. Estou fora. Obrigado e boa noite", comentou o artista, que não deu maiores detalhes sobre a sua revolta.

Aos 37 anos, Timothy Lee McKenzie - nome original de Labrinth - é um artista britânico famoso por trabalhar com nomes como Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj, Eminem, Kanye West e the Weeknd.

Além de ter lançado seu último disco pela Columbia Records, Labrinth ganhou fama ao redor do mundo após compor as músicas que embalaram a trama de Euphoria. A gravadora também é a responsável pela trilha sonora da produção.

O músico britânico trabalhou na terceira temporada da série, mas recebeu um reforço de peso na hora de compor as canções - Hans Zimmer se juntou a ele como compositor da produção. À época, Labrinth se disse animado para trabalhar com uma lenda da indústria.

Além da postagem no Instagram, o artista britânico não deu maiores explicações sobre sua fala polêmica. A HBO e a Columbia Records também não se manifestaram sobre o assunto. O motivo da revolta de Labrinth é desconhecido. Nos últimos dias, inclusive, Labrinth e Sam Levinson foram vistos juntos durante a Semana de Moda de Paris.

A terceira temporada de Euphoria está programada para estrear no dia 12 de abril deste ano, na HBO. A série contará com um salto temporal e explorará a vida dos personagens após a conclusão do ensino médio. Ainda não se sabe se a música de Labrinth estará presente na produção.