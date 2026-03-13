Governo de SP mantém pressão da água reduzida por 10 horas à noite para preservar reservatórios

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) decidiu na segunda-feira, 9, manter a pressão da água reduzida entre às 19h e às 5h para preservar os níveis dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo.

Segundo o órgão, a decisão foi tomada pelo Conselho Diretor com base em uma avaliação técnica das condições hidrológicas do Sistema Integrado Metropolitano (SIM) e na recomendação do Comitê de Integração das Agências para a Segurança Hídrica, formado pela Arsesp e pela Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas).

"A decisão considera o percentual de recuperação dos reservatórios e a aproximação da estiagem, fase em que historicamente se intensifica a pressão sobre os sistemas de abastecimento da região metropolitana de São Paulo", disse a Arsesp. "Nesse contexto, a manutenção das medidas de gestão da demanda busca preservar os níveis dos reservatórios e reforçar a segurança hídrica da região", acrescentou.

Nesta sexta-feira, 13, o volume de armazenamento do Sistema Cantareira, responsável por aproximadamente 50% da disponibilidade do SIM, estava em 40,3% - 18,7% abaixo do registrado na mesma data no ano passado, de acordo com dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Os números, no entanto, são melhores dos que os registrados no início deste ano, quando os níveis do reservatório chegaram a 19,3%.

A Arsesp afirmou que, apesar da recuperação do volume armazenado, análises técnicas indicam que o Cantareira ainda apresenta desempenho hidrológico inferior ao esperado para esta época do ano.

O volume de armazenamento total do SIM estava em 53,9% nesta sexta-feira - 3,1% acima do registrado na segunda-feira, dia do anúncio da decisão da Arsesp, quando o sistema foi colocado na Faixa de Atuação 2, de acordo com a metodologia de acompanhamento do cenário hídrico adotada pelo governo do Estado, que estabelece sete faixas para o SIM.

Nessa faixa, a Gestão de Demanda Noturna (GDN) pode ser aplicada por até oito horas. No entanto, como medida preventiva, o órgão decidiu manter a redução da pressão da água por 10 horas - assim como ocorria na Faixa de Atuação 3.

O governo de São Paulo afirmou que a GDN, iniciada em agosto, já ajudou a economizar mais de 105 bilhões de litros de água, volume suficiente para abastecer a capital paulista, Guarulhos, São Bernardo do Campo e Mauá por aproximadamente 30 dias.