Ed Sheeran comenta recuperação da esposa após cirurgia para retirada de tumor

Ed Sheeran comentou sobre a cirurgia para a remoção de um tumor e recuperação de sua esposa, Cherry Seaborn. O cantor relembrou o diagnóstico da parceira, cuja doença foi descoberta em 2022.

Em entrevista ao Friends Keep Secrets, o cantor foi convidado a relembrar o seu melhor e pior dia. Enquanto o momento mais feliz de sua vida foi em 2019, quando casou-se com Seaborn, o mais triste aconteceu três anos depois, com o seu diagnóstico.

À época, a esposa estava grávida de seis meses da segunda filha do casal, Jupiter. Por conta da gestação, os médicos informaram aos dois que não seria possível realizar uma cirurgia para a remoção do tumor. O cantor comentou, segundo a People, que a experiência foi aterrorizante.

"Ela está bem, ela fez a cirurgia", disse o cantor sobre a recuperação da esposa. "Ela estava grávida na época. Por isso foi difícil. Ela fez a cirurgia para remover o tumor após o nascimento da nossa segunda filha. E, felizmente, ela está totalmente bem."

A situação torna-se ainda mais complexa pelo período em que se deu. O artista enfrentava a morte de seu amigo antigo Jamal Edwards e ainda se preparava para ir ao tribunal por conta de um processo de direitos autorais sobre o hit Shape Of You.