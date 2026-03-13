Elle Fanning revela por que criou conta no OnlyFans; atriz estrela nova série da Apple TV+

Indicada ao Oscar 2026, Elle Fanning revelou que criou uma conta no OnlyFans pra se preparar para um novo papel. A atriz teve método de estudo diferenciado para atuar na série Margo's Got Money Troubles.
"Obviamente, eu sou usuária do Instagram e do TikTok. Eu tive que olhar isso", comentou a atriz, em entrevista à People. "Além disso, tivemos que mergulhar um pouco no OnlyFans. Nós criamos uma conta para a sala de roteiristas e para mim, para que eu pudesse conferir como o site funciona."
A nova série protagonizada por Fanning acompanha Margot Miller, que enfrenta dificuldades financeiras ao deixar a faculdade. Baseada no romance homônimo de Rufi Thorpe, a série aborda a vida da jovem ao criar seu bebê recém-nascido.
No entanto, ela conta com apoio de algumas pessoas. Sua mãe, Shaynne Millet (Michelle Pfeiffer), que trabalhou como garçonete do Hooters, e o pai, Jinx Millet (Nick Offerman), um ex-lutador profissional, ajudam Margot a passar pelos momentos difíceis.
Margo's Got Money Troubles é uma série da Apple TV+ que estreia em 15 de abril.