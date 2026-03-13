Jessie Buckley: 6 filmes e séries para ver no streaming com atriz de 'Hamnet' favorita ao Oscar

Indicada pelo trabalho no filme Hamnet, dirigido pela cineasta chinesa Chloé Zhao, a atriz Jessie Buckley é a grande favorita ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2026, que ocorre neste domingo, 15.

A irlandesa de 35 anos começou a carreira no teatro e em musicais, mas construiu uma trajetória sólida na televisão e no cinema ao longo da última década. Para conhecer mais do trabalho dela, confira filmes e séries com a atriz disponíveis no streaming.

As Loucuras de Rose (2018)

Rose-Lynn Harlan é uma mãe solteira de dois filhos que acaba de sair da prisão em Glasgow, na Escócia, mas alimenta o sonho de ser uma estrela da música country em Nashville, no Tennessee. Enquanto arruma emprego como diarista, conhece pessoas dispostas a tornar esse sonho realidade. Jessie recebeu sua primeira indicação ao BAFTA, o "Oscar britânico", pelo papel.

Onde assistir: Prime Video (com assinatura extra do canal Diamond Films+)

Chernobyl (2019)

Premiada minissérie da HBO, Chernobyl dramatiza os eventos envolvendo o desastre nuclear de 1986 na Ucrânia Soviética e as consequências dele na vida dos locais. Jessie interpreta Lyudmilla Ignatenko, a mulher de um dos bombeiros que primeiro respondeu ao fogo durante a tragédia.

Onde assistir: HBO Max

Estou Pensando em Acabar com Tudo (2020)

Inspirado pelo livro homônimo de Iain Reid e dirigido por Charlie Kaufman (Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças), o longa acompanha uma jovem que faz uma viagem com o novo namorado para conhecer a família dele. Isolada em uma fazenda durante uma tempestade de neve, ela começa a questionar tudo que sabe sobre si mesma e o mundo.

Onde assistir: Netflix

A Filha Perdida (2021)

Filme que rendeu a Jessie sua primeira indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Inspirado pelo livro de Elena Ferrante e estreia de Maggie Gyllenhaal na direção, o longa acompanha as férias de uma mulher que desenvolve uma obsessão por uma jovem mãe. Jessie vive a versão jovem da protagonista Leda, interpretada também por Olivia Colman.

Onde assistir: Netflix

Entre Mulheres

Jessie atua ao lado de Rooney Mara, Claire Foy e Frances McDormand neste filme que retrata a vida de uma isolada colônia religiosa nos Estados Unidos. Quando as mulheres da comunidade descobrem atos violentos cometidos pelos homens, buscam uma maneira de encontrar uma existência segura para elas e suas filhas.

Onde assistir: Prime Video e Mubi

Pequenas Cartas Obscenas (2023)

Baseado em um escândalo real da Inglaterra de 1920, a conservadora Edith Swan (Olivia Colman) e a migrante irlandesa Rose Gooding (Jessie Buckley) são vizinhas que, junto de outros moradores da cidade de Littlehampton, começam a receber cartas obscenas que chocam a comunidade local. Rose é acusada, mas uma investigação mostra que ela pode não estar por trás do alvoroço.

Onde assistir: Prime Vídeo

Onde ver 'Hamnet'

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet está disponível nos cinemas brasileiros e também para aluguel na Prime Video.