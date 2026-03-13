CBF define datas e horários dos jogos da 4ª fase da Copa do Brasil

Os 12 times que se classificarem se juntarão aos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, que entram no torneio apenas na quinta etapa (Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Mirassol, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Athletico-PR, Coritiba, Bahia, Vitória, Remo e Chapecoense). A partir desta fase os duelos serão de ida e volta, com exceção da decisão do título, em jogo único, programado para 6 de dezembro.
Serão 24 times disputando 12 vagas na 5ª fase. O caminho até 6 de dezembro continua se desenhando.— Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) March 13, 2026
Data-base da 4ª fase: 18/03
Jogos únicos. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. pic.twitter.com/qxJ8pr1OBR
Pela primeira vez, a Copa do Brasil distribuirá duas vagas para a Copa Libertadores: o campeão irá direto para a fase de grupos do torneio continental em 2027, enquanto o vice disputará a fase preliminar. Até o ano passado, apenas o campeão garantia presença na Libertadores.
Partidas da Copa do Brasil - quarta-fase*
Terça-feira (17)
19h - Nova Iguaçu x Fortaleza (Estádio Luso Brasileiro)
19h30 - São Bernardo x Ceará (Estádio 1º de maio, o Primeirão)
21h30 - Sport x Athletic (Ilha do Retiro)
21h30 - Londrina x Operário-PR (Estádio do Café)
21h30 - Portuguesa x Paysndu (Estádio do Canindé)
Quarta (18)
19h - Vila Nova x Confiança (Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - OBA)
20h 0 Atlético-GO x Ponte Preta (Estádio Antônio Accioly)
21h - CRB x Figueirense (Estádio Rei Pelé)
21h30 - Jacuipense x Novorizontino (Estádio de Pituaçu)
Quinta (19)
19h30 - Maringá x Goiás (Estádio Willie Davids)
19h30 - Juventude x Águia de Marabá (Estádio Alfredo Jaconi)
20h - Volta Redonda x Barra-SC (Estádio Raulino de Oliveira)
*Times à esquerda serão os mandantes dos jogos.